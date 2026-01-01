The Resident
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
The Resident
Nach ihrer Trennung zieht die junge Ärztin Juliet Devereau in ein stilvolles Apartment in Brooklyn – ein Neuanfang, wie er im Buche steht. Der Vermieter Max wirkt freundlich, fast zu perfekt. Doch bald häufen sich seltsame Vorfälle: Türen stehen offen, obwohl sie abgeschlossen waren, und Juliet fühlt sich zunehmend beobachtet. Was sie nicht ahnt: Max hat das Apartment mit versteckten Gängen und Kameras ausgestattet, um sie heimlich zu überwachen. Seine Obsession wird zur Bedrohung – er manipuliert ihr Leben, betäubt sie im Schlaf und dringt in ihre intimsten Räume ein. Als Juliet die Wahrheit erkennt, beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben.