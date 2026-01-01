The Resort
The Resort
Lex ist fasziniert von übernatürlichen Phänomenen und widmet ihr Leben der Suche nach Beweisen für das Paranormale. Zu ihrem Geburtstag planen ihre Freunde eine außergewöhnliche Überraschung: eine Reise zu einem verlassenen Resort auf Hawaii, das angeblich von einer düsteren Legende umgeben ist. Was als abenteuerlicher Ausflug beginnt, wird schnell zu einer gefährlichen Expedition ins Unbekannte. Die verfallene Hotelanlage soll von einem berüchtigten Geist heimgesucht werden, und Lex ist fest entschlossen, diesem Mythos auf den Grund zu gehen. Doch als die Gruppe das letzte Boot zurück aufs Festland verpasst, sitzen sie auf der unheimlichen Insel fest. Die Isolation verstärkt die beklemmende Atmosphäre, und schon bald häufen sich verstörende Ereignisse. Zwischen bröckelnden Mauern und dunklen Korridoren wird aus Neugier blanke Angst. Die Grenze zwischen Realität und dem Übernatürlichen verschwimmt, und die Freunde erkennen zu spät, dass sie nicht allein sind. Ein unerbittlicher Kampf ums Überleben beginnt – gegen eine Macht, die längst nicht mehr aufzuhalten scheint.