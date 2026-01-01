The Taste of Money – Die Macht der Begierde
115 Min.Ab 16
The Taste of Money – Die Macht der Begierde
Young-jak (Kim Kang-woo) hat gerade einen Job als Sekretär im Haushalt einer unverschämt reichen - und kriminellen - südkoreanischen Familie angetreten, da überrascht er den Hausherrn mit dem philippinischen Dienstmädchen. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn die betrogene Gattin zwingt Young-jak vor laufenden Kameras zum Vergeltungssex und macht ihn so zur Spielfigur in einem Rachekomplott. Die Situation droht zu eskalieren, als dem irren Spiel plötzlich mehr als nur Young-jaks Unschuld zum Opfer zu fallen droht.