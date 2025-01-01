The Texas Chainsaw Massacre - Blutgericht in Texas
79 Min.Ab 18
The Texas Chainsaw Massacre - Blutgericht in Texas
Leatherface ist wiederauferstanden: Nach fast 30 Jahren wurde der Kultstreifen von Tobe Hopper 2011 vom Index gestrichen. An Grauen hat der Film von 1974 jedoch nicht eingebüßt: Fünf junge Leute fallen auf einer Fahrt durch das texanische Hinterland in die Hände einer Familie, die dem nichts ahnenden Frischfleisch bald mit Schlachtwerkzeugen zu Leibe rückt - allen voran ein kettenschwingender maskierter Hüne, der nicht nur seine Leinwandopfer in Angst und Schrecken versetzt.