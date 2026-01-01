The Third Identity - Im Bann der Macht
99 Min.Ab 12
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The Third Identity - Im Bann der Macht
Sally Tyler, eine mutige US-Korrespondentin, verliebt sich in den charmanten britischen Agenten Leo Cauffield. Doch als Leo plötzlich verschwindet, wird ihre Liebe zur tödlichen Mission. Inmitten von Spionage, Verrat und geopolitischem Machtspiel deckt Sally eine Wahrheit auf, die alles infrage stellt – auch ihr Herz. Denn Leo ist nicht der Mann, den sie zu kennen glaubte. Und in der Welt der Geheimdienste ist Vertrauen tödlicher als jede Waffe.