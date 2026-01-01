The Tooth Fairy
89 Min.Ab 18
89 Min.Ab 18
The Tooth Fairy
Einst lebte im alten Haus am Waldrand eine böse Hexe mit fiesem Hautausschlag und tötete alle Kinder der Umgebung, sobald diese ihren letzten Milchzahn verloren. Nun hat der junge Cole den alten Schuppen in eine schmucke Pension verwandelt und bewirtet als Erstes seinen alten Kumpel Peter, dessen Freundin Darcy und Darcys zehnjährige Tochter. Letztere besitzt genau noch einen Milchzahn und ahnt so wenig wie ihre Eltern, was dieser Umstand in einer alten, toten Dame für Energie freisetzt.