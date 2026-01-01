The Watcher
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
The Watcher
Emma und Noah ziehen voller Hoffnung in ihr neues Traumhaus in Los Angeles – nichtsahnend, dass es einst Schauplatz eines mysteriösen Todes war. Die Nachbarschaft wirkt zunächst freundlich, doch bald erhalten sie unheimliche Briefe von einer Figur namens „The Raven“, die sie auffordert, das Haus zu verlassen. Während Emma zunehmend von düsteren Visionen und Halluzinationen heimgesucht wird, verdichten sich die Hinweise auf eine übernatürliche Präsenz. Tote Tiere, nächtliche Geräusche und das Gefühl, beobachtet zu werden, lassen die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmen. Die Polizei bleibt machtlos – und die Bedrohung wird immer greifbarer.