The Wizard and the Zombies
Ein Voodoo-Priester versetzt auf Haiti ein Dorf in Angst und Schrecken. Er tötet scheinbar wahllos Einwohner, um aus deren Körperteilen einen neuen Menschen zu bauen. Der junge Amerikaner Tony ist ebenfalls unter den Opfern. Seine Freunde Miles und Kevin brechen auf, ihn zu suchen. Gemeinsam mit dessen Freundin Tina sagen sie dem Bösen den Kampf an. Doch mittlerweile hat der böse Priester eine Horde von Zombies aus den Tiefen der Hölle beschworen.