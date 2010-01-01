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THEMBA - Das Spiel seines Lebens

106 Min.Ab 12
Himmlisches Kino106 Min.Ab 12
Himmlisches Kino
THEMBA - Das Spiel seines Lebens

THEMBA - Das Spiel seines Lebens

Der 11-jährige Themba lebt mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester in armen Verhältnissen in einem kleinen Dorf in Südafrika. Seine große Leidenschaft gilt dem Fußball: Er nutzt jede Gelegenheit, um mit seinem besten Freund Sipho zu kicken und den Vorbildern nachzueifern. Sein größter Traum ist es, eines Tages für die Fußball-Nationalmannschaft zu spielen. Doch der großen Fußballer-Karriere stehen zunächst nicht nur Armut, sondern auch AIDS im Wege …

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Himmlisches Kino
Copyrights:
© 2010 Zeitsprung Entertainment