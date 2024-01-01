This Little Love of Mine
92 Min.Ab 0
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This Little Love of Mine
Die junge Staranwältin Laura (Saskia Hampele) steht vor einer besonderen Herausforderung: Sie soll ihre alte Jungendliebe Chip (Liam McIntire) zur Übernahme der milliardenschweren Firma seines Großvaters überreden. Doch die Rückkehr in die alte Heimat, der idyllischen Insel Sapphire Cove, ist alles andere als eine romantische Reise zurück in ihre Kindheit. Sollte sie Erfolg haben, winkt ihr die Partnerschaft in einer Großkanzlei in San Francisco. Dann kommt es jedoch anders, denn sie hegt noch immer Gefühle für ihn…