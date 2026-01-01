Thomasine & Bushrod
95 Min.Ab 18
95 Min.Ab 18
Thomasine & Bushrod
Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Thomasine (Vonetta McGee), eine furchtlose Kopfgeldjägerin, und Bushrod (Max Julien), ein charismatischer Gesetzesbrecher, verbünden sich zu einem gefährlichen Duo. Gemeinsam stellen sie sich gegen ein korruptes System – als moderne Robin Hoods stehlen sie von den Reichen, um den Armen Hoffnung zu geben. Doch jeder Coup macht sie berühmter und bringt sie näher an den Abgrund. Ihre Liebe lodert wie ein Feuer, das alles verzehrt, während Verrat und Gewalt sie umzingeln. In einer Welt, die keinen Platz für Rebellen kennt, kämpfen sie bis zum letzten Atemzug für Freiheit und Gerechtigkeit.