Tief im Regenwald - Folge 1: Im Bann des Kaimans
44 Min.Ab 6
Zwei Männer und eine Bestie: das bedeutet ein Abenteuer im unberührten Dschungel Südamerikas. Der deutsche Tierfilmer Rainer Bergomaz und sein indianischer Kollege Yung Sandy begeben sich auf eine abenteuerliche Expedition in eines der letzten unerschlossenen Gebiete unserer Erde, um eine der größten Echsen der Welt zu finden: den Mohrenkaiman. Schwerer als Bison oder Grizzlybär und genauso lang wie die längsten Salzwasserkrokodile Australiens, ist der Mohrenkaiman ein wahrer Gigant im Regenwald.