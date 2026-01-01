Tiere rüsten auf - Folge 3: Ozeane
44 Min.Ab 6
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Tiere rüsten auf - Folge 3: Ozeane
70 % der Erdoberfläche sind heute von Wasser bedeckt. Diese gigantischen Ozeane waren die ersten Schlachtfelder der Erde und sind noch immer ihre größten. Unter Wasser kämpft jedes Lebewesen – vom eindrucksvollen Weißen Hai bis zum winzigen Putzerlippfisch – mit seinem eigenen Waffenarsenal um seine Beute oder darum, nicht selbst zur Beute zu werden. Mit messerscharfen Zähnen, hammerharten Schlägen oder verblüffender Geschwindigkeit treten die Kontrahenten im Wettrüsten gegeneinander an.