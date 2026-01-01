Tiger Girl
88 Min.Ab 16
88 Min.Ab 16
Tiger Girl
Ella Rumpf in einem mitreißenden Drama von Regisseur Jakob Lass: Maggie ist behütet aufgewachsen und hat nie gelernt, sich durchzusetzen. Erst als sie in einer Gefahrensituation auf die selbstbewusste Tiger trifft, ändert sich ihre Einstellung. Zusammen machen die beiden jungen Frauen die Stadt unsicher und scheuen keine Konfrontation. Maggie nennt sich fortan Vanilla und genießt ihr neues Leben - doch dann überschreitet sie Grenzen und geht selbst in Tigers Augen zu weit.