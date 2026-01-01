Timber - Ein tierischer Schatz
Timber - Ein tierischer Schatz
Als die Ranch von Mikey und seiner Familie vor dem Aus steht, scheint jede Hoffnung verloren. Doch dann entdeckt die Familie, dass ihr Husky Timber ein außergewöhnliches Geheimnis hütet: Er trägt den Schlüssel zu einem jahrhundertealten Schatz bei sich. Gemeinsam mit seinen Freunden macht sich Mikey auf die Spur des verborgenen Reichtums. Doch die Suche bleibt nicht lange unbemerkt. Der skrupellose Casper Stonewall ist ebenfalls hinter dem Schatz her und setzt alles daran, den Kindern zuvorzukommen. Auf ihrer spannenden Reise erleben Mikey, Timber und ihre tierischen Begleiter ein aufregendes Abenteuer voller Rätsel, Gefahren und überraschender Wendungen. Bald erkennen sie, dass Mut, Zusammenhalt und Freundschaft wertvoller sind als jeder Goldschatz.