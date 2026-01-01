Titanic: Teil 2
92 Min.Ab 12
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Titanic: Teil 2
Die Titanic hat den Eisberg gerammt. Was als Triumph der Moderne begann, wird zum Albtraum. Panik bricht aus, als klar wird: Es gibt nicht genug Rettungsboote. Die Grenzen zwischen Klassen und Moral verschwimmen, während Menschen um ihr Leben kämpfen – manche mit Mut, andere mit Verzweiflung. Liebende werden getrennt, Familien zerrissen, und Heldentum zeigt sich in den dunkelsten Stunden. Inmitten von Chaos und Untergang offenbart sich das wahre Gesicht der Menschlichkeit. Die Titanic sinkt – doch ihre Geschichten über Liebe, Verlust und Hoffnung überdauern die Zeit.