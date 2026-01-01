Todesurteil - Nemez und Sneijder ermitteln
89 Min.Ab 12
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Todesurteil - Nemez und Sneijder ermitteln
Ermittlerin Sabine Nemez wird an die BKA-Akademie berufen: Der exzentrische Profiler Maarten S. Sneijder doziert dort über Kriminalfälle, in denen Triebtäter trotz Geständnis freigesprochen wurden. Hängen die Fälle zusammen? Der leitende Ermittler, Kriminalkommissar Erik Dörfer, liegt im Koma, nachdem er von einem Unbekannten angeschossen wurde. Sabine findet heraus, dass hinter den Fällen ein perfider Racheplan steckt und der Drahtzieher womöglich in den eigenen Reihen sitzt ...