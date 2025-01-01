Tödliche Ferien
88 Min.Ab 16
Tödliche Ferien
Zwei junge englische Krankenschwestern, Jane und Cathy, sind per Rad auf Urlaubsfahrt durch Frankreich unterwegs. Doch die Radtour wird zum schrecklichen Horrortrip, als Cathy plötzlich spurlos verschwindet. Kurz darauf taucht ein wenig Vertrauen erweckender junger Mann auf und behauptet, Detektiv zu sein. Er ist einem ungeklärten Sexualmord auf der Spur, der vor drei Jahren hier begangen wurde. Hat der immer noch frei herumlaufende Mörder erneut zugeschlagen?