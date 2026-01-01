Tony 10
Tony 10
Der fast zehnjährige Tony liebt Kräne und träumt davon, eines Tages das legendäre „Biest“ zu steuern, den größten Kran in der Firma seines Vaters. Doch noch wichtiger ist ihm ein anderer Wunsch: Seine Eltern sollen wieder zusammenkommen. Seit sein Vater eine neue Stelle als Minister angetreten hat, wird die Familie von Streit, Missverständnissen und Veränderungen belastet. Als dann auch noch die neue Freundin seines Vaters auftaucht, sieht Tony seine Familie ernsthaft in Gefahr. Mit viel Einfallsreichtum schmiedet er einen Plan, um seine Eltern wieder zu vereinen. Dabei gerät er von einer turbulenten Situation in die nächste und muss erkennen, dass das Leben nicht immer nach Wunsch verläuft. Eine warmherzige Familiengeschichte über Zusammenhalt, Hoffnung und den Mut, für das zu kämpfen, was einem am Herzen liegt.