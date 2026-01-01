Top 3 Mordfälle Australiens | XL True Crime Doku
Gabe Meyer, Margret Tobin und Peter Shellard - ihre Geschichten könnten nicht unterschiedlicher sein. Und doch endet jede von ihnen tödlich. Diese True-Crime-Doku rekonstruiert drei wahre Mordfälle, die unter die Haut gehen: Was geschah wirklich mit Gabe Meyer und warum wurde sein Fall nie richtig aufgeklärt? Wieso musste Margret Tobin sterben, eine angesehene Psychiaterin, mitten am Tag? Und wie hängt der mysteriöse Tod von Peter Shellard mit einem dunklen Familiengeheimnis zusammen? Jede dieser Folgen zeigt, wie viel ein einziger Anruf verraten kann – über Täter, Opfer und das, was wirklich geschah. Original-Tonaufnahmen, Polizeiermittlungen und Interviews mit Beteiligten bringen dich ganz nah an die Geschehnisse heran. Gänsehaut garantiert.