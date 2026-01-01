Top 5 Mumien: Die mysteriösesten Funde der Welt | 3.5h Doku
Top 5 Mumien: Die mysteriösesten Funde der Welt | 3.5h Doku
Ob „Ötzi“, der Mann aus dem Eis, ein Revolverheld aus dem amerikanischen Westen, ein ägyptischer Pharao oder ein 14-jähriges Inka-Mädchen. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Ihre Mumien bergen faszinierende Geheimnisse. Wann und wie lebten sie? Und vor allem, warum mussten sie sterben? Aufschluss darüber geben ihre menschlichen Überreste. Die fünfteilige Reihe „Mythos Mumie“ taucht ein ins Reich der Toten und fördert mittels modernster CGI-Animation unsterbliche Geschichten zutage.