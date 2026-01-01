Transsiberian
Transsiberian
Für Roy und Jessie soll die Fahrt mit dem Transsibirien-Express der entspannte Abschluss einer langen Reise werden. Auf dem Weg von China nach Moskau genießen sie zunächst die einzigartige Atmosphäre der legendären Bahnstrecke. Doch als sie ein charismatisches, zugleich rätselhaftes Paar kennenlernen, gerät ihre Reise zunehmend aus den Fugen. Nach einem folgenschweren Zwischenstopp überschlagen sich die Ereignisse. Roy verschwindet zeitweise aus dem Zug, russische Ermittler tauchen auf und immer neue Geheimnisse kommen ans Licht. Niemand scheint die Wahrheit zu sagen, und hinter freundlichen Fassaden verbergen sich gefährliche Absichten. Während Misstrauen und Angst wachsen, geraten die Reisenden in ein Netz aus Lügen, Schmuggel, Verrat und Gewalt. Auf der endlosen Fahrt durch die eisige Weite Sibiriens entwickelt sich ein spannungsgeladener Thriller, in dem jede Entscheidung lebensgefährliche Folgen haben kann. Ein packendes Katz-und-Maus-Spiel voller überraschender Wendungen bis zur letzten Minute.