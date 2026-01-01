Trauzeuge gesucht!
Trauzeuge gesucht!
Peter Klaven hat alles: Erfolg im Job, eine Traumfrau an seiner Seite – und null Freunde. Als er Zooey einen Heiratsantrag macht, trifft ihn die bittere Erkenntnis: Er hat niemanden, den er zum Trauzeugen machen könnte. Panik! In einem verzweifelten Versuch, das soziale Loch zu stopfen, stürzt sich Peter in eine Reihe skurriler „Männer-Dates“, die von peinlich bis bizarr reichen. Vom Bodybuilder mit Bindungsangst bis zum Hundeliebhaber mit Kuschelambitionen – nichts passt. Dann trifft er Sydney Fife: locker, laut, ein bisschen durchgeknallt – und genau das, was Peter nie hatte. Die Bromance blüht auf, doch je enger die Männerfreundschaft wird, desto mehr leidet Peters Beziehung zu Zooey. Zwischen Grillabenden, Luftgitarren-Soli und emotionalen Fehlzündungen muss Peter lernen, was echte Freundschaft bedeutet – und wie man Herz, Humor und Hochzeitsplanung unter einen Hut bringt.