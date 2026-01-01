Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Tropa de Elite

116 Min.Ab 18
MOVIESPHERE116 Min.Ab 18
MOVIESPHERE

Tropa de Elite

Captain Nascimento ist Chef einer Spezialeinheit, die in den Slums von Rio schwerbewaffnet gegen Drogenbanden und andere Kriminelle kämpft. Da er ausgebrannt ist und seine Frau zudem ein Kind erwartet, möchte er den gefährlichen Job an den Nagel hängen. Doch davor muss er einen Nachfolger finden. Die befreundeten Polizisten Neto und Matias leiden unter der Korruption in ihren Einheiten und bewerben sich für den Job. Ein knallhartes Auswahlverfahren soll zwischen ihnen entscheiden.

Genre:
Action, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© Lionsgate