True Crime Doku: Grausamer Doppelmord
Zwei Männer werden bei einem missglückten Raubüberfall in einem örtlichen Gemeindezentrum erschossen, nachdem sie zwei Diebe auf frischer Tat ertappt haben. Die Morde geschehen im Heizungsraum. Eine der Kugeln durchschlägt ein Fass mit violetter Kühlflüssigkeit, wodurch der Boden zu einem feuchten, klebrigen Durcheinander aus Blut und violetter Flüssigkeit wird. Doch die beiden Männer sagen zwei unterschiedliche Dinge aus - wer von den beiden war nun der Mörder und hatte den Finger am Abzug? Eine fesselnde, innovative True-Crime-Serie, die sich auf die Rolle der forensischen Wissenschaft bei der Aufklärung einiger der rätselhaftesten Verbrechen unserer Zeit konzentriert. Sie zeigt, wie die Untersuchung von DNA, Zähnen, Insekten und anderen Dingen zur Lösung von Verbrechen beitragen kann.