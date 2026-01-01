True Crime Doku: Wenn Frauen morden | Der Fall Linda Carty
86 Min.Ab 16
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True Crime Doku: Wenn Frauen morden | Der Fall Linda Carty
Der Fall Linda Carty: Im Jahr 2001 entführte und ermordete Carty die 25-jährige Joana Rodriguez, um deren neugeborenen Sohn zu stehlen. Ein Jahr später wurde sie zum Tode verurteilt – doch ihr Fall bleibt bis heute umstritten. Der Fall James Barnes: Wegen des Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt, gestand Barnes Jahre später während des Ramadans einen weiteren Mord. Er zeigt Reue – doch kann man ihm glauben?