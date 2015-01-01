True Story - Spiel um Macht
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
True Story - Spiel um Macht
Drama nach einer wahren Begebenheit mit den Oscar-Nominierten James Franco und Jonah Hill: Michael Finkel ist ein renommierter Journalist der New York Times, bis er eines Tages seinen Job verliert. Wenig später stößt er auf einen interessanten Fall: Der Häftling Christian Longo, der seine eigene Familie getötet haben soll, gibt sich als Finkel aus, um an ihn heranzukommen. Longo besteht darauf, nur Finkel die Wahrheit über den Mord zu erzählen.