Tschernobyl - Die wahren Helden
52 Min.Ab 12
Um ihre Mitbürger vor den tödlichen Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zu schützen, riskierten Soldaten, Taucher, Kohlekumpel und Mediziner ihr Leben. Durch ihren mutigen Einsatz bewahrten sie ganz Europa, auch Deutschland, vor noch schlimmeren Auswirkungen. Im zweiten Teil der Doku-Reihe schildern die Überlebenden, die echten Menschen hinter den Figuren der Serie "Chernobyl", ihre Erlebnisse und verraten, unter welchen Folgen sie heute noch leiden.