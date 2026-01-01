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Tucker – Ein Mann und sein Traum

111 Min.Ab 6
MOVIESPHERE111 Min.Ab 6
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Tucker – Ein Mann und sein Traum

Tucker – Ein Mann und sein Traum

Preston Tucker hat einen großen Traum: Er will das allerbeste Auto der Welt entwickeln. Er hat außerdem auch viel Talent und seine originellen Ideen bringen ihn schnell weiter. Nachdem er 50 Stück seines innovativen Torpedo-Modells produziert hat, bekommen es seine Konkurrenten - die großen Autobauer Detroits - allerdings mit der Angst zu tun. Sie versuchen, Preston Tucker mit allen möglichen Mitteln vor Gericht zu zerren und ihn so letzten Endes zu vernichten.

Genre:
Biografie, Historisches Drama
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© TM & 1988 Lucasfilm Ltd. (LFL). All Rights Reserved.