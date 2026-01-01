Tucker – Ein Mann und sein Traum
111 Min.Ab 6
111 Min.Ab 6
Tucker – Ein Mann und sein Traum
Preston Tucker hat einen großen Traum: Er will das allerbeste Auto der Welt entwickeln. Er hat außerdem auch viel Talent und seine originellen Ideen bringen ihn schnell weiter. Nachdem er 50 Stück seines innovativen Torpedo-Modells produziert hat, bekommen es seine Konkurrenten - die großen Autobauer Detroits - allerdings mit der Angst zu tun. Sie versuchen, Preston Tucker mit allen möglichen Mitteln vor Gericht zu zerren und ihn so letzten Endes zu vernichten.