Ultimate Justice - Töten oder getötet werden
Ultimate Justice - Töten oder getötet werden
Gustav-Ferdinand 'Gus' von Behren (Mark Dacascos) und Oberstleutnant Hans-Georg 'Commander' Sturm (Wolfgang Riehm), ehemalige Elite-Soldaten, betreiben seit Jahren erfolgreich einen privaten Sicherheitsdienst. Als bei einem Einsatz ein Teammitglied getötet wird, zieht Gus jedoch für sich die Reißleine. Die beiden Freunde verkaufen ihre Firma und ziehen sich aus dem Geschäft zurück. Doch Jahre später wird Hans klar, dass ihm das Adrenalin und die Action fehlen. Als Hans und seine Familie von brutalen Gangstern überfallen werden, die ihn krankenhausreif prügeln, seine Frau vergewaltigen und töten und seine Tochter entführen, ist Gus sofort zur Stelle. Er ruft das alte Team zusammen, um für seinen Freund Rache zu nehmen und dessen Tochter zu befreien.