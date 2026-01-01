Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
... und Gerechtigkeit für alle

... und Gerechtigkeit für alle

120 Min.Ab 16
MOVIEDOME120 Min.Ab 16
MOVIEDOME
... und Gerechtigkeit für alle

... und Gerechtigkeit für alle

In einem Justizsystem, das von Deals und faulen Kompromissen lebt, kämpft der idealistische Anwalt Arthur Kirkland (Al Pacino) gegen die Schattenseiten der Gerechtigkeit. Als er gezwungen wird, den angesehenen Richter Fleming (John Forsythe) zu verteidigen – angeklagt wegen brutaler Vergewaltigung –, steht Arthur vor einem moralischen Abgrund. Er weiß, dass Fleming schuldig ist, doch die Machtspiele der Justiz drohen ihn zu brechen. Zwischen korrupten Kollegen, einem selbstmordgefährdeten Richter (Jack Warden) und dem Druck, seine Karriere nicht zu ruinieren, eskaliert Arthurs innerer Konflikt. Jeder Schritt bringt ihn näher an den Punkt, an dem Wahrheit und Wahnsinn kollidieren.

Genre:
Krimi, Drama, Thriller
Produktion:
US, 1979
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH