Ungeplant verliebt
90 Min.Ab 0
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Ungeplant verliebt
Emma hat ihr Leben perfekt durchgeplant: Karriere als Eventplanerin, Beförderung in Seattle, alles läuft nach Plan. Doch dann ruft die Familie – ihre Schwester braucht dringend Hilfe bei der Hochzeit, und Emma wird zur Hochzeitsplanerin wider Willen. Sechs Wochen, ein chaotischer Zeitplan und ein Trauzeuge, der alles durcheinanderbringt: Liam. Charmant, witzig, aber leider der Typ, mit dem Emma ein katastrophales Blind Date hatte. Zwischen Sitzordnung, Tortenverkostung und romantischen Pannen sprühen plötzlich Funken. Während Emma versucht, die perfekte Hochzeit zu retten, merkt sie, dass Liebe sich nicht planen lässt – und dass manchmal das größte Glück genau dann kommt, wenn man es am wenigsten erwartet.