United - Lebe Deinen Traum
United - Lebe Deinen Traum
Manchester in den 1980er-Jahren: Der elfjährige Georgie lebt für den Fußball. Gemeinsam mit seinen Freunden träumt er davon, den Manchester Junior Cup zu gewinnen. Doch ihrem Team fehlt es an allem: einem Trainer, Geld und der nötigen Disziplin. Als Georgie ausgerechnet die Geldbörse der Fußballlegende Sir Matt Busby stiehlt, nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung. Statt ihn anzuzeigen, beschließt Busby, den Jungen und seine Mannschaft persönlich zu trainieren. Unter der Anleitung des erfahrenen Coaches lernen die Kinder, was Teamgeist, Verantwortung und Durchhaltevermögen wirklich bedeuten. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt „United – Lebe deinen Traum“ eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Mut und die Kraft, an seine Träume zu glauben.