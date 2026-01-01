Universal Soldier 3 - Blutiges Geschäft
92 Min.Ab 16
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Universal Soldier 3 - Blutiges Geschäft
Der wahnsinnige und geniale Wissenschaftler Dr. Walker (Richard McMillan) entwickelt durch Experimente an toten Menschen ultimative Killermaschinen: die 'Unisols'. Drei ehemalige Terroristen werden durch das Verfahren wieder zum Leben erweckt und für das Unternehmen 'Golden Harvest' neu programmiert. Bei dem Goldtransport im Wert von einigen Millarden geraten die Unisols außer Kontrolle und es kommt zum gnadenlosen Showdown - Unisol gegen Unisol.