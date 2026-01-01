Unknown Caller
Unknown Caller
Der kürzlich geschiedene Colin Miller (David Chisum) nimmt den Anruf eines Fremden entgegen. Dieser sagt ihm, dass sein Haus bald explodieren wird, sobald jemand versucht, es zu verlassen. Diese Information kommt leider zu spät: Seine Ex-Frau Jill (Louise Griffiths) betritt, um die gemeinsame Tochter abzuholen, das Haus - nicht wissend, dass sie es nicht mehr verlassen können wird, ohne den Zünder auszulösen. Mit seiner 6-jährigen Tochter Samantha (Emma Rayne Lyle) und seiner Ex-Frau im Haus eingesperrt, müssen Colin und seine Familie die Rätsel entschlüsseln, die der psychopathische Anrufer ihnen aufgibt, beginnend mit der Fragestellung: Wer bin ich? Dabei sehen sie sich mit ihren familiären Problemen konfrontiert und müssen sich gegenseitig helfen, um ihrem tödlichen Schicksal zu entgehen.