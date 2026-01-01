Unterirdische Welten, die du gesehen haben MUSST!
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Unterirdische Welten, die du gesehen haben MUSST!
Die Doku-Reihe lüftet die Geheimnisse der Untergrundwelten, die von Menschenhand geschaffen oder von der Natur geformt wurden. Sie beleuchtet, wie Zivilisationen unterirdische Systeme nutzten, um sich vor Gefahren zu schützen oder ihre Infrastruktur zu sichern, von antiken Kriegstunneln bis zu Bunkeranlagen des 20. Jahrhunderts. Die Dokumentation stellt faszinierende Orte wie die Maginot-Linie in Frankreich, antike Zisternen in Byzanz und historische Brautunnel in Pilsen vor. Darüber hinaus werden geheimnisvolle Orte auf den britischen Kanalinseln und in der Türkei erkundet. Diese Untersuchung zeigt die erstaunliche Geschichte und den Einfallsreichtum der Menschen, die den Untergrund zu ihrem Vorteil machten.