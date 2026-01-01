Vater Undercover - Im Auftrag der Familie
91 Min.Ab 12
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Vater Undercover - Im Auftrag der Familie
In Erwartung seiner Beförderung zieht Carlo Lehmann mit seiner Familie in ein Haus in exquisiter Wohnlage. Doch statt des beruflichen Aufstiegs folgt die plötzliche Kündigung! Carlo traut sich nicht, seiner Familie die Wahrheit zu sagen und verstrickt sich immer mehr in Notlügen. Als seine Kinder ihm auf die Schliche kommen, versuchen sie heimlich, die finanzielle Katastrophe mit ihren Mitteln abzuwenden ...