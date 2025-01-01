Verbrecher und andere Chaoten
95 Min.Ab 12
Das Leben eines glücklosen Friseurs gerät aus den Fugen, als er versehentlich gestohlene alte Münzen in die Hände bekommt. Obwohl er deswegen mit dem Gesetz in Konflikt gerät, versucht er schließlich, von der Laune des Schicksals zu profitieren. Dabei trifft er einige bizarre Gestalten, die ein Auge auf seinen Schatz geworfen haben, und sorgt für eine Reihe von peinlichen Missgeschicken. Und dann verliebt er sich auch noch in Meredith Kolko, die ermittelnde Polizeibeamtin ...