Verlieb dich nicht in mich
92 Min.Ab 12
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Verlieb dich nicht in mich
Der attraktive und erfolgreiche Drehbuchautor Carlos (Eduardo Noriega) steckt in einer Lebenskrise. Das ändert sich schlagartig, als sich die freche Irene (Michelle Jenner) an seinen Tisch setzt und ihm eröffnet 'Du gefällst mir'. Irene möchte mit ihm spielen und hat dafür ihre eigenen Regeln: keine Namen, keine Telefonnummern, kein Social-Media. Und die wichtigste Regel 'Verlieb dich nicht in mich'. Carlos lässt sich auf das Spiel ein, das ihr beider Leben für immer verändern wird...