Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verlieb dich nicht in mich

Verlieb dich nicht in mich

92 Min.Ab 12
Fabella92 Min.Ab 12
Fabella
Verlieb dich nicht in mich

Verlieb dich nicht in mich

Der attraktive und erfolgreiche Drehbuchautor Carlos (Eduardo Noriega) steckt in einer Lebenskrise. Das ändert sich schlagartig, als sich die freche Irene (Michelle Jenner) an seinen Tisch setzt und ihm eröffnet 'Du gefällst mir'. Irene möchte mit ihm spielen und hat dafür ihre eigenen Regeln: keine Namen, keine Telefonnummern, kein Social-Media. Und die wichtigste Regel 'Verlieb dich nicht in mich'. Carlos lässt sich auf das Spiel ein, das ihr beider Leben für immer verändern wird...

Genre:
Romantische Komödie, Drama
Produktion:
ES, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH