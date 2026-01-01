Verlorene Zivilisationen: Die Wahrheit hinter zwei Weltwundern
89 Min.Ab 12
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Verlorene Zivilisationen: Die Wahrheit hinter zwei Weltwundern
Versteckt in den Hochanden Perus und tief in den Sandsteinfelsen Jordaniens liegen zwei der faszinierendsten Monumente der Menschheitsgeschichte: Machu Picchu und Petra. Diese Dokumentation beleuchtet ihre präzise Baukunst, den kulturellen und religiösen Kontext der Inka und Nabatäer sowie aktuelle archäologische Erkenntnisse. Fachleute erklären, wie tonnenschwere Steinquader ohne moderne Technik gefügt wurden, welche Glaubensvorstellungen die Architektur prägten und welche Rätsel bis heute ungeklärt bleiben. Eine monumentale Reise zu Weltwundern, deren Geheimnisse noch immer Staunen hervorrufen.