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Vidocq - Herrscher der Unterwelt

Vidocq - Herrscher der Unterwelt

116 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS116 Min.Ab 16
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Vidocq - Herrscher der Unterwelt

Vincent Cassel spielt die Hauptrolle in diesem düsteren Mystery-Thriller: Im Jahr 1830 hält ein geheimnisvoller Serienmörder die französische Hauptstadt in Atem. Seine Opfer verschwinden spurlos. Der Ermittler Eugène François Vidocq hat Verbindungen zur Pariser Unterwelt und will dem Grauen ein Ende bereiten. Er durchstreift okkulte Zirkel, dunkle Gassen und bekommt es mit intriganten Machtgierigen zu tun.

Genre:
Historisches Drama, Krimi-Drama
Produktion:
FR, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Splendid Film GmbH