Vom Kaiserreich zum Untergang: Wie Napoleon das Römische Reich zerstörte
Vom Kaiserreich zum Untergang: Wie Napoleon das Römische Reich zerstörte
Die Dokumentation erzählt die Geschichte eines Reiches, das fast auf den Tag genau eintausend Jahre alt wird. Am Beginn seiner Geschichte steht Karl der Große, ein fränkischer König. Napeloeon I., Kaiser der Franzosen, bringt das Reich zu Fall. Re-enactments und aufwendige Animationen, ergänzt durch Interviews mit bedeutenden Historikern erzählen die wechselvolle Geschichte eines Imperiums, das auf dem Höhepunkt seiner Macht von Sizilien bis an die Nordsee reicht. Viele Legenden von Kaisern und Königen und nur wenige erhaltene Schriften berichten vom Heiligen Reich. Seine Herrscher betrachten sich als die legitimen Nachfolger der römischen Imperatoren. Vom Mythos des Reiches profitieren zuletzt die Nationalsozialisten, die ein neues tausendjähriges Reich proklamieren.