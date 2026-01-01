Von Liebe und Krieg
108 Min.Ab 16
Von Liebe und Krieg
Der dänische Soldat Esben (Sebastian Jessen) täuscht eine Verletzung vor, um dem Ersten Weltkrieg zu entkommen und nach drei Jahren zu seiner Frau Kirstine (Rosalinde Mynster) und Sohn Karl zurückzukehren. Doch in seiner Abwesenheit hat sich die Welt verändert. Ein charmanter deutscher Offizier hat ihn als Vater ersetzt und versucht nun Kirstines Herz zu gewinnen. Esben entscheidet sich, für seine Liebe und seine Familie zu kämpfen...