VW Phaeton W12: Gescheiterte Luxuslimousine | War VW im Größenwahn?
Genial, visionär – und trotzdem gescheitert: Der VW Phaeton W12. Diese Luxuslimousine war VW’s Versuch, im High-End-Segment durchzustarten und mit Konkurrenten wie der S-Klasse und dem BMW 7er mitzuhalten. Ein echtes Stück VW-Geschichte! Trotz seiner fortschrittlichen Technik und luxuriösen Ausstattung scheiterte der Versuch. Aber warum? Wir gehen dem Geheimnis auf den Grund – und fahren dabei nicht irgendeinen Phaeton, sondern das Original vom VW-Vorstand, das einzige Modell, das nicht abgeriegelt ist. Ob wir tatsächlich die 300 km/h knacken?