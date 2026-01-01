Zum Inhalt springenBarrierefrei
Warhouse – Kriegszustand

Zombieworld78 Min.Ab 16
Der junge Soldat A.J. Budd wacht eines Morgens in einem Bett auf. Er erhebt sich langsam, ihm ist klar, dass er nicht zuhause ist, aber er weiß auch nicht, wo er ist. Er zieht seine Uniform an und bereitet sich vor, nach unten zu gehen. Unten erwartet ihn jedoch nichts. Die Tür ist verriegelt, das Haus verlassen, Frühstück steht für ihn bereit. Er setzt sich hin und isst. Als plötzlich ein Zombie in wildem Sprint auf ihn zurennt. Budd hat ein Messer. Er verteidigt sich gegen die verrottete Kreatur und kann sie töten. Dann erwacht er wieder – und der Tag beginnt von Neuem.

Genre:
Thriller, Horror
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Zombieworld
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH