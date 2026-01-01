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Was nicht passt, wird passend gemacht

Was nicht passt, wird passend gemacht

98 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS98 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Was nicht passt, wird passend gemacht

Was passiert, wenn der Grundriss eines Hauses nicht mehr stimmt, weil eine Fliegerbombe im Weg liegt? Er wird passend gemacht. Und was, wenn der Eingang zum Klo vom Fertigbaumodell "Waldesruh" zu schmal ist? Er wird passend gemacht. Diese und andere Probleme löst der Bautrupp um Polier Horst, Weiberheld Kalle und Familienmensch Kümmel im Handumdrehen. Ärgerlich wird's erst, als ihnen ihr Boss Werner Wiesenkamp den schnöseligen Architekturstudenten Philipp aufs Auge drückt ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Senator Film