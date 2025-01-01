Weihnachten, die Liebe und meine Schwiegereltern
Hallie Reynolds (Andrea Bowen) und Lucas Pierce (Nick Bateman) planen voller Enthusiasmus ihre bevorstehende Hochzeit in den warmen Tropen noch kurz vor Weihnachten. Doch eine Woche vor ihrem großen Tag kommt es zu schwerwiegenden Familienkonflikten, die die beiden veranlassen, ihre ursprünglichen Pläne zu ändern. Stattdessen käme eine kurzfristig geplante Hochzeit im Winterchalet von Lucas Eltern in Betracht. Ein gemütliches, romantisches Plätzchen in den Bergen, wo sich das Pärchen einst verliebte. Aber Hallies matriarchalische Mutter will von diesen neuen Plänen nichts wissen und lässt nichts ununternommen, um die sommerlichen Hochzeitspläne ihrer Tochter in den Tropen zu verwirklichen. Und plötzlich steht Hallies und Lucas' Liebe zueinander vor einer ernsten Prüfung...