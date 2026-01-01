Weihnachtszauber – Ein Kuss kommt selten allein
Weihnachtszauber – Ein Kuss kommt selten allein
Jenna Kingston (Elisabeth Harnois) ist eine junge, talentierte Designerin, die als Assistentin für Mia Montgomery (Lola Glaudini), Inhaberin des Modemagazins 'Trend Fashion', arbeitet. Eines Tages trifft sie im Fahrstuhl auf einen gutaussehenden Unbekannten. Sie registriert noch den weihnachtlichen Mistelzweig, der über ihnen hängt, als der Fahrstuhl stecken bleibt. Der Fremde zwinkert ihr verschmitzt zu, deutet auf den Mistelzweig und küsst sie! Es scheinen Funken zu fliegen und die beiden fühlen sich unwiderstehlich zueinander hingezogen, zumindest fühlt sich der Kuss so an. Doch dann muss Jenna erfahren, dass der Fremde der verruchte Playboy-Bruder Cooper (Adam Mayfield) ihrer Chefin ist. Egal, wo er auftaucht hinterlässt er gebrochene Herzen. Aber er umwirbt Jenna unnachgiebig und eigentlich fühlt sie sich zu ihm wirklich hingezogen, doch kann sich solch ein Playboy wirklich ändern und verlieben?