Welcome Home
Welcome Home
Cassie und Bryan wollen ihre zerrüttete Beziehung in einem abgelegenen Ferienhaus in Italien retten. Doch die Idylle trügt: Der charmante Nachbar Federico beobachtet sie heimlich, manipuliert ihre Gefühle und nutzt ihre Unsicherheiten aus. Während Cassie sich von Bryan entfremdet, beginnt Federico, sich in ihr Leben zu schleichen – subtil, aber unaufhaltsam. Die Atmosphäre wird zunehmend bedrohlich, als Bryan unter Drogen gesetzt wird und kompromittierende Bilder auftauchen. Misstrauen, Schuld und Angst vergiften die Beziehung. Als Cassie erkennt, dass sie Teil eines perfiden Spiels ist, eskaliert die Situation. Ein blutiger Kampf entbrennt – doch ist Federico wirklich tot? Und war er nur ein Werkzeug eines größeren Plans? Als Cassie das Haus verlässt, bleibt eine Kamera aktiv. Irgendjemand sieht noch immer zu. ...