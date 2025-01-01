Wenn ein Serienmörder sich selbst verrät
In Anchorage, Alaska, verschwindet eine verantwortungsvolle Krankenschwester spurlos. Das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden erfahren bald, dass ihr mutmaßlicher Mörder schon einmal gemordet hat und damit davongekommen ist. Es beginnt die Suche noch einem Mann, der alles dafür tut, um seine Unschuld zu beweisen… bis er sich schließlich selbst verrät. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.